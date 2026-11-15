به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،اعیان منش گفت: سطح گلخانه‌های فعال شهرستان داراب از حدود ۲۹ هکتار به بیش از ۴۰ هکتار رسیده است.

او بیان کرد: گسترش این زیرساخت‌ها علاوه بر کمک به مدیریت بهینه منابع آب و افزایش تولید می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت اقتصاد مناطق روستایی را نیز فراهم کند.

داراب یکی از شهر‌های استان فارس و مرکز شهرستان داراب در جنوب شرقی این استان است.