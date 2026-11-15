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تیم چهار نفره شطرنج ایران رقابتهای خود را در بخش رپید مسابقات آزاد کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO Games ۲۰۲۶) در مسکو آغاز کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهار شطرنجباز کشورمان در این رقابتها که در موزه شطرنج روسیه برگزار میشود، به مصاف حریفان بینالمللی خود رفتند.
مبینا علینسب، آنوشا مهدیان، آرش داغلی و رضا مهدوی نمایندگان شطرنج ایران در این دوره از مسابقات هستند.
این رقابتها از صبح امروز آغاز شده و شطرنجبازان ایران در بخش رپید طی ۹ دور مسابقه با نمایندگان کشورهای روسیه، هند، بلاروس، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، چین، قزاقستان و نپال به رقابت خواهند پرداخت.