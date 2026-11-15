به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهار شطرنج‌باز کشورمان در این رقابت‌ها که در موزه شطرنج روسیه برگزار می‌شود، به مصاف حریفان بین‌المللی خود رفتند.

مبینا علی‌نسب، آنوشا مهدیان، آرش داغلی و رضا مهدوی نمایندگان شطرنج ایران در این دوره از مسابقات هستند.

این رقابت‌ها از صبح امروز آغاز شده و شطرنج‌بازان ایران در بخش رپید طی ۹ دور مسابقه با نمایندگان کشور‌های روسیه، هند، بلاروس، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، چین، قزاقستان و نپال به رقابت خواهند پرداخت. ‍