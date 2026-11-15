سه تن از دختران تیرانداز ارومیه ای موفق به کسب دو نشان طلا و یک نقره در رقابت‌های آزاد کشوری شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس هیئت تیراندازی شهرستان ارومیه گفت: تیراندازان این شهرستان در رقابت‌های آزاد کشوری به میزبانی زنجان، با راه‌یابی سه نماینده به فینال موفق به کسب دو مدال طلا و یک نقره شدند و عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند و افتخاری دیگر برای ورزش آذربایجان‌غربی رقم زدند.

اشکان یوسفی‌حقی، با اشاره به عملکرد درخشان تیراندازان استان در این رقابت‌ها اظهار کرد: حضور موفق نمایندگان آذربایجان غربی در مسابقات آزاد کشوری زنجان، حاصل تلاش ورزشکاران، برنامه‌ریزی و فعالیت مستمر در مسیر شناسایی و پرورش استعداد‌های رشته تیراندازی است.

وی با بیان اینکه بخش عمده موفقیت کسب‌شده در این مسابقات متعلق به تیراندازان هیئت شهرستان ارومیه است، افزود: از مجموع چهار نماینده آذربایجان غربی که به مرحله فینال راه یافتند، سه ورزشکار از تیراندازان هیئت تیراندازی شهرستان ارومیه بودند که هر سه موفق به کسب مدال شدند.

رئیس هیئت تیراندازی شهرستان ارومیه ادامه داد: در بخش تپانچه جوانان، دنیا ارشدنیا با عملکردی شایسته موفق به کسب مدال طلای این رقابت‌ها شد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

یوسف‌حقی همچنین به موفقیت ورزشکاران در رده نوجوانان اشاره کرد و گفت: اسرا رمضانی با درخشش در ماده تپانچه نوجوانان، مدال طلای مسابقات را به دست آورد و الناز شیخلو نیز در همین رده سنی با عملکرد قابل قبول خود موفق به کسب مدال نقره شد.

وی با تأکید بر اهمیت این نتایج برای مجموعه ورزشی شهرستان ارومیه تصریح کرد: کسب دو مدال طلا و یک مدال نقره در یک رقابت ملی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزشکاران این رشته و توانمندی هیئت تیراندازی شهرستان در شناسایی، آموزش و آماده‌سازی استعداد‌های ورزشی است.

رئیس هیئت تیراندازی شهرستان ارومیه خاطرنشان کرد: راه‌یابی سه تیرانداز از چهار فینالیست استان به مرحله نهایی و کسب تمامی مدال‌های آذربایجان‌غربی توسط ورزشکاران ارومیه‌ای، دستاوردی ارزشمند برای ورزش شهرستان محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر در مسابقات آینده باشد.

این موفقیت در حالی رقم خورده است که حضور مؤثر ورزشکاران نوجوان و جوان ارومیه در رقابت‌های ملی، ظرفیت قابل توجه این شهرستان در رشته تیراندازی را نشان می‌دهد؛ ظرفیتی که با تداوم حمایت‌ها، استعدادیابی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب می‌تواند به معرفی قهرمانان بیشتری در سطح کشور منجر شود.