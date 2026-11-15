با حضور اقشار مختلف مردم و شخصیت‌های محلی، مراسم یادواره ۶ شهید روستای لارک و شهدای جنگ رمضان شهرستان بن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این مراسم که با هدف بزرگداشت جان‌فشانی لاله‌های فاطمی و بازخوانی سیره و مسیر زندگی شهدا برگزار شد، شرکت‌کنندگان با حضور گسترده خود، بر اهمیت حفظ ارزش‌های ایثار و شهادت تأکید کردند. این یادواره علاوه بر جنبه‌ی یادبود، فرصتی برای پیوند میان نسل‌های مختلف با فرهنگ مقاومت و ایثارگری فراهم آورد.

برنامه‌های جانبی این مراسم شامل مرثیه‌خوانی، اجرای سرود‌های مذهبی و سخنرانی‌های تخصصی بود که با حضور فعالانه مردم در مسیر معنوی شهدا همراه شد.