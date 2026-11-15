سرپرست فرمانداری شادگان به بانک‌های این شهرستان یک هفته مهلت داد تا وضعیت پرونده‌های تسهیلاتی متقاضیان را تعیین تکلیف و گزارش عملکرد خود را ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سرپرست فرمانداری شادگان به بانک‌های این شهرستان یک هفته مهلت داد تا وضعیت پرونده‌های تسهیلاتی متقاضیان را تعیین تکلیف و گزارش عملکرد خود را ارائه کنند.

حبیب عفری در نشست شورای هماهنگی بانک‌های شادگان، بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، اشتغال، مسکن و مشاغل خانگی تأکید کرد و خواستار تعامل بیشتر بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل ارائه خدمات به مردم شد.

وی با انتقاد از غیبت برخی بانک‌ها در جلسات، ارائه نکردن گزارش عملکرد و تأخیر در پرداخت تسهیلات گفت: عملکرد بانک‌ها به‌صورت مستمر ارزیابی می‌شود و با بانک‌های کم‌کار و دارای عملکرد ضعیف برخورد خواهد شد.

سرپرست فرمانداری شادگان همچنین بر تعیین تکلیف تسهیلات مشاغل خانگی و جذب کامل اعتبارات اختصاص‌یافته تأکید کرد و افزود: بانک‌های عامل باید با همکاری دبیرخانه شورای اشتغال، از برگشت اعتبارات جلوگیری و روند پرداخت تسهیلات را تسریع کنند.

عفری گفت: بانک‌ها موظف‌اند حداکثر ظرف یک هفته وضعیت پرونده‌های متقاضیان و موانع پرداخت تسهیلات را بررسی و گزارش مستند خود را در نشست آینده شورای هماهنگی بانک‌ها با حضور مدیران شعب استانی ارائه کنند.