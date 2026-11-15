رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی آذربایجان‌شرقی توسعه پد‌های بالگرد در پنج منطقه استان را برای تسریع امدادرسانی به بیماران و مصدومان ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سعید قدیمی با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های اورژانس هوایی اظهار کرد:انتقال سریع مصدومان بدحال به مراکز درمانی نقش مهمی در کاهش تلفات و افزایش شانس بقا دارد اما انجام ایمن این ماموریت‌ها به فراهم بودن محل مناسب برای نشست و برخاست بالگرد وابسته است.

وی با اشاره به اینکه امکان پرواز بالگرد بر فراز مناطق مختلف به معنای قابلیت فرود ایمن در همه نقاط نیست افزود:پد بالگرد باید از نظر ابعاد، استحکام، موقعیت و ایمنی استاندارد‌های لازم را داشته باشد زیرا فرود در محل نامناسب می‌تواند جان بیماران، خدمه پروازی و افراد حاضر در محل را به خطر بیندازد.

قدیمی کمبود پد‌های استاندارد در برخی مناطق استان را یکی از چالش‌های اورژانس هوایی دانست و گفت: حتی پیشرفته‌ترین ناوگان امداد هوایی نیز بدون زیرساخت مناسب نمی‌تواند خدمات خود را با حداکثر ظرفیت ارائه دهد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی آذربایجان‌شرقی همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت خیرین را راهکاری موثر برای رفع کمبود زیرساخت‌های امداد هوایی عنوان کرد و اظهار داشت:تجربه‌های موفقی در استان با همکاری فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، شورا‌های اسلامی شهر، شبکه‌های بهداشت و درمان، راهداری و خیرین رقم خورده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در این زمینه بیان کرد:پد بالگرد شهرستان عجب‌شیر با همکاری فرمانداری، شورای شهر، شهرداری و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان احداث شده است.

قدیمی گفت:بازسازی پد بالگرد بیمارستان آذرشهر نیز با پیگیری هوانیروز و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی، شبکه بهداشت و درمان، فرمانداری، شهرداری و راهداری آغاز شده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های امداد هوایی در مناطق دورافتاده ایجاد پد‌های بالگرد در شهرستان‌های هوراند، کلیبر، خاروانا، آبش‌احمد و تسوج را ضروری دانست.

وی خواستار همراهی استانداری، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و خیرین سلامت برای احداث این زیرساخت‌ها شد.

قدیمی همچنین مشارکت مردم در آماده‌سازی محل‌های مناسب فرود بالگرد را ارزشمند توصیف کرد و گفت:در برخی مناطق محروم و صعب‌عبور مردم با همت و مشارکت داوطلبانه خود در هموارسازی محل‌های مناسب فرود بالگرد مشارکت کرده‌اند که این همراهی جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ نوع‌دوستی است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی آذربایجان‌شرقی توسعه پد‌های استاندارد بالگرد را سرمایه‌گذاری برای حفظ جان انسان‌ها و گامی موثر در تحقق عدالت در سلامت دانست و خاطرنشان کرد: تسریع در احداث این زیرساخت‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، راهداری، خیرین و مشارکت آگاهانه مردم می‌تواند زمان امدادرسانی را کاهش داده و دسترسی ساکنان مناطق دورافتاده استان به خدمات فوریت‌های پزشکی را بهبود بخشد.

بر اساس آمار‌های اعلام‌ شده اورژانس هوایی کشور سالانه بیش از چهار هزار سورتی پرواز امدادی انجام می‌دهد و در آذربایجان‌شرقی نیز از ابتدای فعالیت اورژانس هوایی تاکنون بیش از ۵۰۰ سورتی پرواز امدادی به ثبت رسیده است.