مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از رشد ۹۰ درصدی آثار در سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش نسبت به دوره‌های گذشتە خبر داد و گفت: این آمار، پیام روشنی از پویایی فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی باقری امروز در مراسم افتتاحیه سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش که به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار شد، گفت : امر فرهنگی در دانشگاه ایرانی با جنگ متوقف نمی‌شود؛ چرا که دانشجویان فعال در کانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی با عشق و انگیزه و بدون انگیزه‌های مادی در این عرصه حضور پیدا می‌کنند.

وی کانون‌های فرهنگی را بستری برای رشد مهارت‌های فردی، مهارت‌های نرم، فعالیت‌های گروهی و ارتباط‌گیری موثر دانست و افزود: فعالیت در این کانون‌ها زمینه پرورش توانمندی‌های دانشجویان را فراهم می‌کند.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اهمیت توجه به کرامت انسانی در دانشگاه‌ها گفت : با توجه به تکثر، تنوع و تفاوت‌های موجود در محیط دانشگاهی، باید فراتر از تفاوت‌ها به کرامت انسانی توجه کنیم؛ موضوعی که در آموزه‌های قرآنی نیز بر آن تأکید شده است.

باقری ارتباط با جامعه و مسئولیت اجتماعی و همچنین سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری را دو ماموریت مهم کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها برشمرد و افزود : حضور نمایندگان ۱۱۳ دانشگاه از سراسر کشور در این شرایط، خود نشان‌دهنده تاب‌آوری و پویایی فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌هاست.

وی با اشاره به روند داوری آثار سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش گفت: تلاش شده است داوری آثار با دقت نظر و با استفاده از متخصصان، افراد باتجربه، داوران دوره‌های گذشته و اعضای هیئت علمی مرتبط با بخش‌های مختلف انجام شود.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در مجموع دو جشنواره سیزدهم و چهاردهم، بیش از ۱۶۰ داور در فرآیند ارزیابی آثار مشارکت داشتند و تلاش شد داوری‌ها بر مدار حق و عدالت انجام شود.

باقری ضمن قدردانی از حضور و تلاش دانشجویان و عوامل اجرایی، بر اهمیت تداوم فعالیت کانون‌های فرهنگی در دانشگاه‌های کشور تاکید کرد.