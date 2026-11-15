مشکلات زیرساختی طرح ۶۲۴ واحدی مسکن لاکان رشت در حوزه‌های آب، برق، گاز و مخابرات، در نشستی با حضور استاندار گیلان بررسی و بر تسریع آماده‌سازی زیرساخت‌های ضروری این مجموعه تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نشست بررسی مشکلات و پیگیری روند پیشرفت طرح ۶۲۴ واحدی مسکن لاکان رشت، با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نمایندگان ذی‌نفعان این طرح برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت طرح و موانع موجود در مسیر تأمین خدمات زیربنایی شامل آب، برق، گاز و مخابرات مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان ذی‌نفعان هم مسائل و مطالبات خود را مطرح کردند.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، خواستار پیگیری مشکلات زیرساختی و تسریع در اقدامات مورد نیاز برای تکمیل این مجموعه مسکونی شد.

تأکید بر آماده‌سازی زیرساخت‌های برق و گاز

در ادامه این نشست، بر ضرورت اقدام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای آماده‌سازی سکو‌های مورد نیاز تأسیسات برق و گاز این طرح تأکید شد تا زمینه اجرای اقدامات تکمیلی از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان فراهم شود.

همچنین بر پیگیری مستمر مشکلات زیرساختی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول با هدف رفع موانع موجود و تسریع در روند تکمیل طرح ۶۲۴ واحدی مسکن لاکان تأکید شد.