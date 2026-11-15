شهردار قم با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دستاورد‌های علمی، گفت: استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت خدمات، هزینه‌های مدیریت شهری را به شکل چشمگیری کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرامرز عظیمی در جریان بازدید از پارک علم و فناوری، با اشاره به ظرفیت‌های علمی و تخصصی این مجموعه گفت: استفاده از محصولات کاربردی حاصل از ایده‌های علمی، می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های روزمره شهروندان باشد و کیفیت خدمات شهری را بهبود ببخشد.

شهردار قم با تأکید بر آمادگی شهرداری برای تعامل با مجموعه‌های فناور، اظهار داشت: از فعالان این حوزه درخواست داریم نیاز‌های شهری خود را مطرح کنند تا بتوانیم با به‌کارگیری فناوری‌های نوین، پاسخگویی مناسبی به شهروندان داشته باشیم. وی افزود: اداره شهر با روش‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیاز‌های امروز نیست و ناگزیر هستیم از فناوری‌های جدید در مدیریت شهری استفاده کنیم.

عظیمی با اشاره به مزیت‌های اقتصادی این رویکرد، مدیریت پسماند را به‌عنوان نمونه‌ای از حوزه‌های نیازمند فناوری مطرح کرد و گفت: اگر با همکاری شرکت‌های فناور بتوانیم هزینه‌های خدمات شهری، از جمله مدیریت پسماند را حتی به یک‌سوم کاهش دهیم، این امر به نفع اقتصاد شهری و شهروندان خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت شهری هوشمند، بر لزوم آشنایی نسل جوان و دانش‌آموزان با این ظرفیت‌ها تأکید کرد و خواستار ایجاد بستر‌های بازدید و تعامل بیشتر میان مراکز علمی و شهرداری شد.