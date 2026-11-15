سرعت وزش باد‌ها در ساعات بعد از ظهر تا اواخر روز دوشنبه ۲۵ آبان در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان بصورت متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده جوی نسبتاً پایدار تا روز چهارشنبه بر روی استان است، بنابراین پدیده غالب در این ایام وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق ساحلی و کوهستانی و غبار صبحگاهی در شهر‌های صنعتی خواهد بود.

همچنین تا اواخر روز دوشنبه ۲۵ آبان سرعت وزش باد‌ها در ساعات بعد از ظهر در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان بصورت متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود. تا روز چهارشنبه روند افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس تا روز سه شنبه مواج است.

در شبانه روز گذشته صفی آباد دزفول با دمای ۲۶.۶ و ایذه با دمای ۶.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۲۶ و کمینه دمای ۱۲.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.