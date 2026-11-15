به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ حمزه احمدی گفت: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان مبنی بر وجود تعدادی ماینر غیرمجاز در یک واحد مسکونی رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: ماموران با انجام کار‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی منزل مذکور شدند و پس از هماهنگی‌های قضائی بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

سرهنگ احمدی گفت: در بازرسی‌های انجام گرفته ۹ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال کشف شد.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان در پایان از دستگیری یک نفر و معرفی او به دستگاه قضا خبر داد.