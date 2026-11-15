به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز برای شرکت در این نشست دو روزه به پاکستان سفر می‌کند.

بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، در این اجلاس موضوعاتی از جمله گسترش تجارت منطقه‌ای، همکاری در حوزه انرژی، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و تقویت ارتباطات اقتصادی کشور‌های آسیای مرکزی با بازار‌های جهانی بررسی خواهد شد.

«اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، در مراسم افتتاحیه این نشست سخنرانی خواهد کرد.

همچنین «اسد مجید خان» دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی و وزیران امور خارجه کشور‌های عضو دیدگاه‌های خود را درباره راهکار‌های توسعه همکاری‌های منطقه‌ای مطرح خواهند کرد.

بر اساس برنامه اعلام شده، نمایندگان کشور‌های عضو درباره تقویت پیوند‌های تجاری و اقتصادی، توسعه کریدور‌های ارتباطی، همکاری‌های انرژی و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل گفت‌و‌گو خواهند کرد.

دیدار وزیران امور خارجه شرکت کننده با «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز از برنامه‌های جانبی این اجلاس اعلام شده است.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با عضویت ۱۰ کشور، یکی از چارچوب‌های مهم همکاری منطقه‌ای در حوزه‌های تجارت، حمل و نقل و انرژی به شمار می‌رود.

حضور وزیر امور خارجه ایران در این نشست، فرصتی برای بررسی ظرفیت‌های همکاری تهران با کشور‌های عضو، به ویژه در زمینه توسعه مبادلات تجاری و اتصال مسیر‌های ترانزیتی منطقه خواهد بود.