\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u060c\u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0648 \u0627\u0639\u0637\u0627\u0621 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0633\u0631\u0628\u0627\u0632\u06cc \u0641\u0631\u0627\u06af\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0648\u0638\u06cc\u0641\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u062f\u0646\u06cc \u0641\u0631\u0627\u062c\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u0635\u0644\u0627\u0646\u062f\u0648\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0639\u0642\u06cc\u062f\u062a\u06cc - \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0641\u0631\u0627\u062c\u0627 \u0648 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u060c \u0636\u0645\u0646 \u0627\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0648 \u0633\u0631\u062f\u0648\u0634\u06cc \u0628\u0647 \u0641\u0631\u0627\u06af\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0627\u0632 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627\u060c \u0628\u0627\u0632\u0646\u0634\u0633\u062a\u06af\u0627\u0646 \u0648 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0631\u0628\u06cc\u0627\u0646 \u0646\u0645\u0648\u0646\u0647 \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0634\u062f.\n\n \n \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0641\u0631\u0627\u06af\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u062f\u0646\u06cc \u0641\u0631\u0627\u062c\u0627\n