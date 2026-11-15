به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز بوشهر، هم‌زمان با روز جهانی قربانیان حوادث رانندگی، برنامه آموزشی ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر جاده‌ای با همکاری پلیس راهور، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و آموزش‌وپرورش در مدرسه پسرانه شهید مصطفی خمینی بوشهر برگزار شد.

سرهنگ هادی رضایی رحیمی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بوشهر در این برنامه با اشاره به آمار حوادث رانندگی در هفت ماه امسال گفت: به‌طور میانگین هر هفته یک موتورسوار در معابر استان جان خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: بیشترین میانگین سنی قربانیان به گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال و بیشترین تصادف هم از ساعت ۲۰ تا ۲۴ اختصاص دارد.

سرهنگ رضایی رحیمی با اشاره به جان‌باختن ۳۳ موتورسیکلت سوار در حوادث رانندگی ۷ ماه گذشته، بر ضرورت آموزش و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.

وی استفاده از کلاه ایمنی، رعایت سرعت مطمئنه، توجه به جلو و پرهیز از تردد در پیاده‌رو‌ها را از مهم‌ترین الزامات رانندگی ایمن با موتورسیکلت دانست.

در پایان این برنامه نیز با هدف ترویج فرهنگ استفاده از تجهیزات ایمنی، به دانش‌آموزان کلاه ایمنی اهدا شد.