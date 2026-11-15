به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، دکتر نورس گفت: بیش از یک سوم متوفیات حوادث ترافیکی شش ماهه اول امسال موتورسوار (راکب و سرنشین) بوده‌اند که در ۲۷ درصد این افراد، ضربه به سر از علل نهایی فوت بوده که این امر ضرورت و نقش حیاتی استفاده از کلاه ایمنی را پررنگ‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: در شش ماهه سال جاری ۱۶۸ نفر در استان جان باخته و روزانه بیش از بیست مصدوم حوادث ترافیکی در پزشکی قانونی‌های استان معاینه شده‌اند.

وی با اشاره به شعار امسال روز گرامیداشت قربانیان حوادث ترافیکی با عنوان «کلاه ایمنی، نجات‌بخش در تصادفات رانندگی» افزود: بر اساس تجربه‌ی انجام معاینات مصدومین و متوفیان تصادفات در پزشکی قانونی می‌توان گفت کلاه ایمنی؛ مرز باریک بین زندگی و مرگ برای موتورسواران است و استفاده از آن می‌تواند از شدت صدمات حادثه بکاهد.

دکتر نورس افزود: همچنین مطالعات ثبت‌شده در مراکز تروما و بیمارستان‌ها نشان می‌دهد موتورسوارانی که در لحظه تصادف کلاه به سر دارند، در مقایسه با افراد بدون کلاه، تا چند برابر کمتر به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) منتقل می‌شوند، طول دوره درمان و بیهوشی آنها به‌مراتب کوتاه‌تر است و کمتر دچار معلولیت‌های حرکتی و کما می‌شوند.