مدیر عامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران در نشست خبری رویداد " ایران پیشرو" گفت: نزدیک به هزار شرکت در این رویداد (سیتکس) حضور دارند و ۲۲۰ محصول و شرکت بر اساس چارچوب تائید و وارد ارزیابی محصول شدند که در نهایت به شرکت‌های برگزیده جوایز نقدی و تسهیلات اعطا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، بهزاد پایمرد مدیر عامل سازمان فناوری‌های نوین و نواری شهری شهرداری تهران ، امروز در نشست خبری رویداد ایران پیشرو (سیتکس) گفت: تحول در شهر‌های امروز صرفا به پروژه‌های عمرانی ختم نمی‌شود، ما به دنبال یک نظام منسجم فناوری هستیم و ظرفیت نخبگان و فناور را به کار می‌گیریم و فناوری را برای بهبود زندگی مردم به کار می گیریم .

وی افزود: تلاش داریم به اهداف در زیست بوم فناوری برسیم و تهران نباید صرفا مصرف کننده فناوری باشد بلکه باید بستری برای رشد فناوری باشد .

پایمرد تاکید کرد: باید زیرساخت‌ها و ابزار‌های حاکمیتی و تهران را به عنوان شهری فناور بکار بگیریم، البته تغییر در شیوه حکمرانی و سیاستگذاری و برنامه ریزی باید در شهر تهران به روز شود .

وی گفت: پیشرانی فناوری در شهر تهران باید شکل بگیرد و در این رویداد ما به عنوان نماینده شهرداری تهران آماده‌ایم که تمام زیر ساخت‌ها و ابزار حاکمیتی را برای شرکت‌های دانش بنیان قرار دهیم تا شهر تهران را هویتی فناورانه ببخشیم .

پایمرد افزود: در این رویداد بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌ها و فناوران حضور دارند تا زیست بوم فناوری شکل بگیرد .

وی گفت : حمل و نقل هوشمند، مدیریت یکپارچه انرژی، حل چرخه اقتصاد، پسماند شهری و استفاده از اقتصاد دیجیتال و تامین پایدار شهری ازجمله محور‌های این رویداد است .

پایمرد افزود: برای تبدیل تهران به شهر فناوری باید نقشه راه منسجم داشته باشیم و در این راستا، تدوین راه شهر فناور تهران را در دستور کار قرار دادیم .

وی گفت: استفاده از فناوری‌های نوین برای توسعه شهر تهران در دستور کار قرار گرفته است .

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های جانبی گفت: در کنار رویداد «سیتکس»، برنامه‌های جانبی از جمله رویداد «بذر طلایی» را داریم که پیش‌تر نیز درباره آن توضیح داده‌ام. این رویداد، بخش نوجوانانه «سیتکس» است. تلاش کرده‌ایم در کنار محصولات و شرکت‌های دانش‌بنیانی که به مرحله تولید محصول رسیده‌اند، به ظرفیت ارزشمند دانش‌آموزان و دانشجویان به‌عنوان گروه‌های ایده‌پرداز نیز توجه کنیم؛ به همین منظور، رویداد «بذر طلایی» را تعریف کردیم.



وی افزود: مراحل مقدماتی این رویداد برگزار شده است و مراحل پایانی، جمع‌بندی و انتخاب ایده‌ها و تیم‌های برتر در همین سه‌چهار روز برگزاری نمایشگاه انجام می‌شود. همچنین در مراسم اختتامیه، برگزیدگان شرکت‌کننده در رویداد «سیتکس» معرفی خواهند شد.

پایمرد افزود: بیش از ۱۰۰۰ شرکت در رویداد ایران پیشرو حضور دارند و حدود ۲۲۰ محصول و شرکت بر اساس چارچوب تایید و وارد ارزیابی محصول شدند.

وی افزود: در این رویداد برای نفرات برگزیده هر حوزه ، جوایزی چون نفر اول ۳ میلیارد تومان، نفر دوم دو میلیارد و نفر سوم یک میلیارد تومان و تسهیلات جانبی در نظر گرفته شده است

پایمرد با بیان اینکه افتتاح این رویداد سه شنبه ساعت ۱۵ با حضور شهردار تهران برگزار می شود افزود: در این رویداد از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین محصولات استفاده می شود.

وی گفت: در این رویداد فناوران دانش بنیان حضور دارند. ابرپروژه ما دوقلو‌های دیجیتال است که برای حکمرانی در کلان شهر تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد .

پایمرد افزود: اتوبوس‌های دیزلی، صنایع شهر تهران و تردد بیش از حد وسایل نقلیه در کلان شهر تهران از جمله موضوعاتی که به صورت گسترده برای آن راهکار در نظر گرفته شده است . مثلا تاکسی برقی، موتور سیکلت برقی، اتوبوس‌های برقی از جمله راهکار‌های پیش رو در کلان شهر تهران برای کاهش آلودگی هوا د نظر گرفته شده است .