محفل انس با قرآن کریم با هدف آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با معارف و آموزه‌های قرآنی و ترویج فرهنگ قرآنی، ویژه دانش‌آموزان دختر دبیرستان حاج حسین برهنه‌پوشان شهرستان تکاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محفل انس با قرآن کریم با هدف آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با معارف و آموزه‌های قرآنی و ترویج فرهنگ قرآنی، ویژه دانش‌آموزان دختر دبیرستان حاج حسین برهنه‌پوشان شهرستان تکاب برگزار شد.

این محفل نورانی با حضور حجت‌الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب، سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، ماموستا موسوی امام جمعه اهل سنت، حجت‌الاسلام داور احسانی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان و جمعی از دانش‌آموزان، مدیران و مربیان این دبیرستان، در مصلای بقیة‌الله‌الاعظم (عج) تکاب برگزار شد.

حجت‌الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب در این مراسم با تأکید بر اهمیت انس با قرآن کریم گفت: آشنایی دانش‌آموزان با قرآن و معارف نورانی آن، آنان را به مسیر الهی هدایت می‌کند.

وی افزود: به‌کارگیری آموزه‌ها و معارف قرآنی در زندگی و عمل به دستورات این کتاب آسمانی، انسان را در مسیر حق تعالی قرار می‌دهد و به سرمنزل سعادت می‌رساند.

امام جمعه تکاب با اشاره به جایگاه والای قرآن کریم خاطرنشان کرد: قرآن سراسر نور است و بهره‌گیری از آموزه‌های آن، به زندگی انسان سعادت و نورانیت می‌بخشد.