وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: توسعه کتابخانه‌های عمومی، افزایش دسترسی مردم به کتاب و حمایت از کاغذ، زمینه‌ساز تقویت کتابخوانی در جامعه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار گفت: امسال نام علامه طباطبایی (اندیشمند برجسته )، در همایش یونسکو برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ ، در فهرست مشاهیر علمی ایران ثبت شد. این شخصیت برجسته توانست دانش‌های مختلف اسلامی را از مرحله انتقال به مرحله نوآوری و نظریه‌پردازی برساند.

وی با گرامیداشت یاد رهبر شهید افزود: ایشان در طول عمر خود تعلق خاطر ویژه‌ای به کتاب و کتابخوانی داشتند و همواره دغدغه‌مند این حوزه بودند و فرموده بودند اگر لازم باشد هر روز یک ساعت صحبت کنند تا مردم کتابخوان شوند، حاضرند یک ساعت و نیم برای این موضوع وقت بگذارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حضور رئیس‌جمهور در این مراسم، در شرایط خاص کشور، معنای نمادین دارد و نشان می‌دهد که کتاب و کتابخوانی در اولویت توجه مسئولان قرار دارد. اگرچه ما در سوگ رهبر شهید غمگین هستیم، اما مسئولان و به‌ویژه رئیس‌جمهور همچنان پشتوانه فرهنگ مکتوب کشور هستند.

وی گفت: نتایج یک پیمایش نشان می‌دهد که ۵۷.۷ درصد مردم همچنان از کتاب کاغذی استفاده می‌کنند و شکل‌های جدید کتاب از صوتی تا نسخه‌های غیر کاغذی ، در رده‌های بعدی قرار دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کاغذ همچنان یک کالای اساسی است، زیرا بخش اصلی کتابخوانان کشور از طریق کتاب کاغذی ، دانش و فرهنگ خود را تأمین می‌کنند. طبق آخرین گزارش‌ها در این خصوص در حال حاضر، با حمایت دولت و با کمک بانک مرکزی، بخشی از نیاز کاغذ حوزه نشر، تأمین شده است. نگاهی به یک سال گذشته هم نشان می‌دهد در شرایط سخت جنگی، ۲۰ میلیون دلار برای کاغذ حوزه نشر اختصاص پیدا کرد که بخشی از آن نیز بین ناشران توزیع شده است.

وی با اشاره به کاهش میانگین خرید کتاب در کشور گفت: در نظرسنجی سال گذشته، میانگین خرید کتاب برای هر فرد ۱۱ جلد بود، اما این رقم، امسال به ۸.۶ جلد رسیده است. این کاهش نشان می‌دهد باید به سهم فرهنگ در سبد خانوار توجه بیشتری شود و راهکار‌هایی برای افزایش دسترسی مردم به کتاب در نظر گرفته شود که یکی از آنها تقویت منابع کتابخانه‌های عمومی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: علاوه بر این از مخاطبان پرسیده شد چه تعداد از کتابخوانان عضو کتابخانه هستند که ۱۲.۲ درصد پاسخ‌دهندگان عضویت در کتابخانه را اعلام کردند.

وی گفت: ۶۵ کتابخانه در دو سال گذشته افتتاح شده و توسعه کتابخانه‌های سیار نیز به‌عنوان یکی از مسیر‌های گسترش دسترسی به کتاب دنبال شده است؛ به‌گونه‌ای که تعداد این کتابخانه‌ها اکنون به ۱۱۶ دستگاه رسیده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: ۳۰۰ طرح کتابخانه‌ای نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که با تکمیل آنها، ۳۰۰ هزار مترمربع به زیربنای فرهنگی کشور افزوده می‌شود.

وی در پایان گفت: مدرسه و کتابخانه دو بال حرکت دانش‌آموزان به سمت خلاقیت هستند و حمایت از دسترسی بیشتر مردم به کتابخانه‌ها، در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده نسل ایران است.