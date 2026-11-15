تعداد ۱۹هزار و ۸۵۸ پیام، در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۹ آبان، در سامانه (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهم‌ترین تماس‌های مردمی درخصوص مطالب سیاسی مربوط به واریز نشدن رقم افزایش یافته خانوار‌های واجد شرایط و حذف شدن کالابرگ برخی از مشمولان بود.

از میان شبکه‌های تلویزیونی به‌ترتیب دو، سه، پویا و شبکه‌های رادیویی ایران، جوان و معارف شامل بیشترین نظرات مخاطبان بوده‌اند.

بیشترین سهم در تماس با سامانه مدیریت ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) مربوط به برنامه «پاورقی» شبکه دو، برنامه «فوتبال برتر» شبکه سه، برنامه‌های شبکه پویا و برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیویی ایران، جوان و معارف بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «پاورقی» شامل تشکر از محتوای روشنگرانه، بیان مسائل روز جامعه به زبان طنز و اجرای خوب محمدرضا شهبازی، درخواست افزایش مدت‌زمان پخش، پرداختن به موضوعاتی از قبیل عفاف و حجاب، گرانی و تورم، حذف شدن کالابرگ و انتقاد از پخش تصاویر سلطنت‌طلبان و مجریان شبکه معاند اینترنشنال در تیتراژ ابتدایی، پرداختن به مشکلات سایر کشور‌ها و بیان نشدن مشکلات داخلی بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «فوتبال برتر» شامل انتقاد از گزارش برخی گزارشگران مسابقات فوتبال لیگ برتر، حمایت محمدحسین میثاقی از یکی از تیم‌های فوتبال، پخش مسابقه فوتبال پرسپولیس- فجر سپاسی همراه با تصاویر مسابقات وزنه‌برداری در دو قاب، درخواست اعلام زمان پخش مسابقات فوتبال لیگ برتر، استفاده بیشتر از عباس قانع برای گزارش مسابقات فوتبال و تشکر از گزارش مناسب و مهیج او در مسابقه فوتبال استقلال - الشمال بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه پویا شامل درخواست پخش برنامه‌های کودک متنوع و جذاب، انتقاد از محتوای نامناسب برخی از کارتون‌ها، پخش برنامه‌های شبکه تا پاسی از شب، پخش نشدن نقاشی‌های ارسالی کودکان در برنامه «نقاشی نقاشی»، تشکر از پخش برنامه «جشن فرشته‌ها» و کارتون‌های جذاب و سرگرم‌کننده بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی ایران شامل تشکر از محتوای سرگرم‌کننده و اجرای توانمند مجریان برنامه‌های شبکه، مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی جوان شامل انتقاد از پخش ترانه‌های تکراری و مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی معارف نیز شامل تشکر از پخش برنامه‌های آموزنده و مفید بود.