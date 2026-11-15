رئیس مؤسسه غدیرشناسی گفت: اگر بخواهیم فرهنگ اعتکاف را در دیگر کشور‌های اسلامی رواج دهیم، بهترین کار این است که اعتکاف در همان جا برگزار شود و مردم آرام‌آرام در آن شرکت کنند تا حلاوت و شیرینی آن بر دل‌شان بنشیند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آیت‌الله سعید شاه‌آبادی، رئیس مؤسسه غدیرشناسی، در نشست خبری اعتکاف بین المللی خلوت نور گفت: مؤسسه غدیرشناسی بیش از ۱۶ سال است که فعالیت می‌کند و کار اصلی آن فعالیت‌های آموزشی بوده است. باید زمینه‌ای فراهم شود تا جوانان به خلوت سه‌روزه نورانی و خلوت خدایی روی بیاورند. به تعبیر قائد شهید، دشمنان بیایند و چشم کورشان باز شود و جوانان اهل اعتکاف را ببینند که روز به روز بیشتر می‌شوند.

وی درباره ترویج فرهنگ اعتکاف در سایر بلاد اسلامی گفت: اگر بخواهیم فرهنگ اعتکاف را در دیگر کشور‌های اسلامی رواج دهیم، بهترین کار این است که اعتکاف در همان جا برگزار شود و مردم آرام‌آرام در آن شرکت کنند تا حلاوت و شیرینی آن بر دل‌شان بنشیند. در سال ۱۴۰۲، نخستین اعتکاف پس از هشت ماه تلاش بی‌وقفه و رایزنی با فعالان فرهنگی در مسجد حنانه برگزار شد و با استقبال جمع زیادی روبه‌رو شد. مسجد حنانه زائران غیرایرانی بسیاری دارد.

رئیس مؤسسه غدیرشناسی گفت: به مدد الهی امسال تصمیم گرفتیم اعتکاف بزرگ بین‌المللی را نه‌تنها در مسجد حنانه، بلکه در سایر مساجد نیز برگزار کنیم. مردم با دل و رغبت می‌آیند و نیت دارند؛ مشکلات روزمره زندگی ایجاب می‌کند که انسان با خدای خود خلوت کند، استغفار کند و از معرفت‌افزایی که برای معتکف فراهم می‌شود بهره‌مند شود. یکی از توفیقات اعتکاف این است که همراه با روزه است.

در ادامه نشست خبری، خبرنگاران سوالات خود را درباره جزئیات اجرایی، ظرفیت‌ها و حمایت‌های مالی این رویداد مطرح کردند.

یکی از خبرنگاران درباره پیش‌بینی ظرفیت و تعداد مساجد میزبان در نجف اشرف پرسید. آیت‌الله شاه‌آبادی در پاسخ اظهار داشت: تاکنون برای بیش از ۲۰۰۰ نفر ظرفیت‌سازی شده است و امیدواریم با توجه به استقبال صورت‌گرفته، این ظرفیت افزایش یابد. در حال حاضر مذاکرات با چند مسجد در نجف اشرف برای میزبانی از معتکفان (مخصوصاً با در نظر گرفتن امکانات برای بانوان) در حال انجام است و تلاش می‌کنیم بهترین شرایط را فراهم کنیم.

در پاسخ به سوال دیگری درباره بار مالی سفر و اینکه آیا موسسه حامی مالی دارد یا خیر، رئیس مؤسسه غدیرشناسی تصریح کرد: با همت و کمک خیرین بزرگوار، تسهیلات ویژه‌ای برای این سفر (عتبات عالیات و کربلا) در نظر گرفته شده است. به این صورت که مبلغ ۱۰ میلیون تومان به عنوان هدیه و یارانه از سوی خیرین برای هر نفر در نظر گرفته شده که از مجموع هزینه‌های سفر کسر می‌شود.

وی افزود: همچنین برای رفاه حال متقاضیان، امکان پرداخت هزینه‌ها به صورت اقساطی نیز فراهم شده است. بر این اساس، متقاضیان می‌توانند اولین قسط خود را یک ماه پس از بازگشت از سفر پرداخت کنند و مابقی هزینه را طی یک بازه زمانی (حدود ۶ ماه) به صورت اقساطی بپردازند.

یکی از خبرنگاران با اشاره به فضای فعلی کشور و موضوع «جان‌فداها» و مردم حاضر در میدان، پیشنهاد داد تا بخشی از ظرفیت‌ها و تسهیلات مالی موسسه به خانواده‌های شهدا، ایثارگران و افرادی که از ابتدای انقلاب در صحنه حاضر بوده‌اند اختصاص یابد.