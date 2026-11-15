هم‌زمان با سی و چهارمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی؛ جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی لارستان به همراه تجلیل از کتابداران شهرستان برگزار شد







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هم‌زمان با آغاز سی و چهارمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی، جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان لارستان در محل فرمانداری ویژه لارستان برگزار شد.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی لارستان در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه‌ها، به تشریح فعالیت‌ها، برنامه‌های فرهنگی و ترویجی و اقدامات انجام‌شده در راستای توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی پرداخت.

سمیه معمارزاده با اشاره به ظرفیت‌ها و نقش کتابخانه‌های عمومی در ارتقای فرهنگی جامعه، بر ضرورت حمایت مسئولان، تقویت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای، تأمین منابع و تجهیزات و همراهی دستگاه‌های اجرایی برای بهبود خدمات کتابخانه‌ها تأکید کرد.

وی از تلاش‌ها و همراهی کتابداران شهرستان در اجرای برنامه‌های فرهنگی و خدمت‌رسانی به اعضا و شهروندان قدردانی کرد.

در پایان این نشست از کتابداران شهرستان به پاس تلاش‌های آنان در خدمت‌رسانی فرهنگی به شهروندان تجلیل شد.