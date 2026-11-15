به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم بسکتبال داروخانه دکتر حسینی قم در مرحله دوم لیگ نوجوانان دختر باشگاه‌های کشور، روز‌های ۲۷ لغایت ۲۹ آبان‌ماه به میزبانی اصفهان به مصاف تیم‌های آکادمی حیدرزاده تهران و آزاده اصفهان خواهد رفت.

برنامه مسابقات این تیم به این شرح است؛ در روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، تیم‌های آزاده اصفهان و آکادمی حیدرزاده تهران با یکدیگر رو‌به‌رو می‌شوند. در روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه، تیم داروخانه دکتر حسینی قم در رقابقی حساس به مصاف تیم آکادمی حیدرزاده تهران خواهد رفت و در نهایت، روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه، تیم داروخانه دکتر حسینی قم در دیدار پایانی این مرحله، با تیم آزاده اصفهان بازی خواهد کرد.