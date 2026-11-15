به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، میثم وحیدی از مؤدیان مالیاتی، شهروندان خراسان شمالی و هم‌استانی‌های مقیم سایر نقاط کشور دعوت کرد با مشارکت در طرح «نشان‌دار کردن مالیات»، در تکمیل طرح بند خاکی میاندشت شهرستان اسفراین سهیم شوند.

وی اظهار کرد: این طرح با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد و صرف ۸۳۰ میلیارد ریال اعتبار، برای تکمیل به ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد.

وحیدی افزود: بهره‌برداری از این طرح، زمینه تأمین آب کشاورزی و دامپروری، اشتغال‌زایی و توسعه و تثبیت جمعیت عشایری برای ۱۲۰ خانوار را فراهم می‌کند.

وی از همه مؤدیان مالیاتی خواست با انتخاب این طرح در طرح نشان‌دار کردن مالیات، در آبادانی مناطق عشایری و تکمیل این طرح زیرساختی مشارکت کنند.