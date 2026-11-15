به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، هنرمندانی از سراسر کشور تا ۲۹ آبان‌ماه ، صنایع دستی خود را در ۱۴۸ غرفه سالن غدیر شهر سمنان عرضه می کنند.

در این نمایشگاه، ۱۱۸ غرفه اختصاصی برای عرضه محصولات و آثار هنری هنرمندان از استان‌های مختلف کشور پیش‌بینی شده است تا تنوع بالای صنایع‌دستی ایران در این پهنه، به خوبی به نمایش درآید.

علاوه بر این، ۳۰ غرفه ویژه نیز برای معرفی و عرضه سوغات و خوراکی‌های بومی و محلی مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شده است.

زمان فعالیت نمایشگاه ملی صنایع دستی از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۰۰ است.