به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رمضانعلی خلیلی پدر شهید رسول خلیلی از شهدای مدافع حرم در این همایش با اشاره به وصیت فرزندش گفت: شهید خلیلی همواره مردم و دوستانش را به ولایتمداری و شرکت در مراسم مذهبی و روضه توصیه می‌کرد.

شهید رسول خلیلی ۲۷ آبان سال ۱۳۹۲ به دست تروریست‌های تکفیری در شهر حلب سوریه به شهادت رسید.

در این همایش از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل شد.

شهرستان گلپایگان ۳۷۹ شهید تقدیم نظام و انقلاب کرده است.