به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مریم آل‌مومن دهکردی بانوی عکاس استان در نوزدهمین سوگواره بین‌المللی مهر محرم که به میزبانی سمنان برگزار شد، توانست مقام دوم بخش مجموعه عکس ملی این رویداد را به خود اختصاص دهد.

آل مومن در این سوگواره با مجموعه عکسی با عنوان «ارادت ایل در زاگرس» به رقابت با دیگر آثار شرکت‌کننده پرداخت که در پایان رای موافق داوران را برای کسب عنوان برگزیده به دست آورد.

بنا به اعلام دبیرخانه نوزدهمین سوگواره بین‌المللی مهر محرم، در مجموع پنج هزار و ۲۹۴ اثر از عکاسان داخلی و ۱۲ کشور جهان برای حضور در این رویداد متقاضبی بودند که پس از انجام مراحل داوری، آثار برتر عکاسی در بخش‌های تک‌عکس استان سمنان، تک‌عکس ملی، تک‌عکس بین‌المللی و مجموعه عکس ملی در نمایشگاهی با همین عنوان در مجتمع فرهنگی هنری کومش سمنان در معرض دید علاقه‌مندان به هنر عاشورایی قرار گرفت.

این سوگواره در دوره نوزدهم با موضوعات و محور‌های اصلی قائد شهید امت و مقاومت حسینی، هیئات خانگی و تربیت حسینی، مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی، ایران صحن امام رضا (ع) و منتظران حسینی و راهپیمایی عظیم اربعین و دلدادگان حسینی و با هدف جلب مشارکت عموم مردم برای تولید و نشر محتوای عاشورایی در فضای مجازی و بهره‌گیری از ظرفیت مردمی با ایجاد پویش تولید محتوای دیجیتال عمومی و حرفه‌ای برگزار شد.