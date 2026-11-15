مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو از برگزاری ۱۷۰ رزمایش آمادگی در صنعت آب و فاضلاب در شرایط جنگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سیف‌الله آقابیگی با اشاره به تداوم خدمات‌رسانی و تأمین پایدار آب آشامیدنی در شرایط اضطراری گفت: کارکنان صنعت آب و برق با حضور مستمر و تلاش شبانه‌روزی در شرایط جنگی تلاش کردند مردم در شهر‌ها و روستا‌ها احساس امنیت و آرامش داشته باشند.

وی با تأکید بر آسیب‌پذیری صنعت آب و برق به­ علت گستردگی خدمات و وابستگی مستقیم زندگی مردم به این زیرساخت‌ها افزود: تأمین آب باکیفیت برای جمعیت شهری و روستایی، به‌ویژه در شرایط بحران، مسئولیتی راهبردی است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو کاهش وابستگی تأمین آب به انرژی برق و ایجاد استقلال در این بخش را از اقدامات مهم صنعت آب و فاضلاب دانست و گفت: تجربه شرایط جنگی نشان داد که آمادگی برای استمرار خدمات‌رسانی در هر شرایطی ضروری است.

آقابیگی با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته برای توسعه زیرساخت‌ها و توزیع عادلانه خدمات افزود: این منابع با هدف گسترش خدمات و تأمین آب استاندارد، به‌ویژه در دورترین مناطق روستایی، هزینه شده است.

وی همچنین از ثبت ۹۰ درصد آمادگی مولد‌های برق خبر داد و گفت: پارسال ۶۵۶ رزمایش آمادگی در سطوح مختلف صنعت آب و فاضلاب برگزار شد و با وجود محدودیت‌های جنگی، ۱۷۰ رزمایش نیز در دوره اخیر به اجرا درآمد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیروبا تأکید بر ضرورت آمادگی عملیاتی تجهیزات افزود: برخورداری از تجهیزات به‌تنهایی کافی نیست و همه مؤلفه‌های آمادگی باید در کنار یکدیگر دیده شوند؛ چراکه تجهیزات در صورت آماده‌به‌کار نبودن هنگام بحران، کارایی لازم را نخواهند داشت.

در ادامه این رزمایش، ذوالفقار مهدی‌زاده، معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز با اشاره به برنامه‌های این مجموعه برای افزایش تاب‌آوری شبکه تأمین آب گفت: تاکنون ۱۷۹ طرح در این زمینه اجرا و مطالعات ۱۴۲ طرح نیز انجام و پیاده‌سازی شده است.

وی با بیان اینکه تأمین آب در شرایط اضطراری با سناریوی قطع برق از محور‌های اصلی برنامه‌ریزی این شرکت است، افزود: هم اکنون حدود ۲ هزار مگاوات ظرفیت مصرف برق در صنعت آب و فاضلاب وجود دارد که بخشی از نیاز این بخش از طریق ژنراتور‌ها تأمین می‌شود.

مهدی‌زاده همچنین از ساماندهی ماشین‌آلات و ناوگان عملیاتی برای تداوم خدمات‌رسانی خبر داد و گفت: این تجهیزات در مواقع نیاز به استان‌ها اعزام می‌شوند.

وی ساماندهی مناطق پرخطر و تدوین سناریو‌های تأمین آب در شرایط اضطراری، به‌ویژه هنگام قطع برق را از دیگر برنامه‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برشمرد.