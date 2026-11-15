رئیس کل دادگستری استان البرز از قطعیت و اجرای حکم چهار سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی برای یک فعال فضای مجازی خبر داد که با جعل عنوان، انتساب خلاف واقع خود به مسئولان قضایی و انتشار مطالب کذب، از مدیران و پیمانکاران مبالغ چندین میلیارد تومانی دریافت کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، حسین فاضلی هریکندی گفت: فردی با معرفی خود به‌عنوان خبرنگار و فعال رسانه‌ای دارای ارتباطات خاص با مسئولان قضایی، اجرایی و اطلاعاتی، در بخش‌های مختلف شهرداری کرج رفت‌وآمد می‌کرد و با وعده پیگیری پرونده‌های اداری، مسائل حقوقی و امور پیمانکاران، اقدام به جمع‌آوری اسناد و اطلاعات می‌کرد.

وی افزود: بررسی شکایت‌های شهرداری کرج، استانداری البرز و گزارش اداره کل اطلاعات استان نشان داد متهم با ادعای نفوذ نزد مقامات قضایی و برخورداری از حمایت دستگاه‌های بالادستی، مدیران و کارکنان شهرداری را فریب داده و با سوءاستفاده از اسناد و اطلاعات به‌دست‌آمده، درصدد اعمال فشار برای پیشبرد خواسته‌های غیرقانونی خود بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: این فرد در مواردی با انتشار مطالب خلاف واقع، اتهام‌زنی و استفاده از اطلاعات درست و نادرست در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی، مدیران شهری و استانی را تحت فشار قرار می‌داد و از برخی پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری نیز برای پیگیری امور مناقصات، مطالبات مالی و سایر مسائل قراردادی، مبالغ کلان چندین میلیارد تومانی دریافت کرده بود.

فاضلی هریکندی با اشاره به کشفیات بازرسی از منزل و خودروی متهم گفت: اطلاعات محرمانه حوزه شهری، اسناد و فیش‌های حقوقی مدیران و کارکنان شهرداری، تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات و فایل‌های صوتی ملاقات‌های متهم با افراد مختلف کشف شد که با اقدام به‌موقع دستگاه قضایی از انتشار و سوءاستفاده احتمالی از این اطلاعات جلوگیری شد.

وی افزود: پس از رسیدگی به پرونده در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو کرج و بررسی آن در مرحله تجدیدنظر، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان البرز حکم قطعی متهم را به اتهام نشر اکاذیب، ادعای خلاف واقع درباره انتساب و نفوذ نزد مقامات قضایی، توهین و تهدید صادر کرد.

به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز، این فرد به چهار سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده و هم‌اکنون در ندامتگاه مرکزی کرج دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

فاضلی هریکندی با تأکید بر برخورد قانونی با اخاذی و سوءاستفاده از عنوان رسانه‌ای در فضای مجازی گفت: دستگاه قضایی با افرادی که با انتساب دروغین خود به مسئولان و انتشار مطالب کذب، اعتماد عمومی و اعتبار حرفه خبرنگاری را خدشه‌دار می‌کنند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.