به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه این سومین جلسه هماهنگی اجرایی اجلاسیه بانوان پیرغلام حسینی است، گفت: مقرر شد از بانوان پیرغلام شهرستان‌های سطح استان با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه‌ها برای حضور در این برنامه که به صورت بین‌المللی برگزار می‌شود، دعوت شود.

نیر الهامی همچنین اظهار کرد: این اجلاسیه هفته آینده از ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه در تالار وحدت ارومیه و با حضور یکصد مهمان خارجی از کشور‌های همسایه و مسلمان‌نشین برگزار می‌شود که برنامه‌های متنوعی برای بانوان پیرغلام در نظر گرفته شده است.

ناصر حجازی‌فر، دبیر ستاد استانی اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی نیز با تأکید بر دعوت از هیئت‌ها، مسئولان و هیئت‌های بانوان گفت: هیئت‌هایی که به‌ویژه در تجمعات شبانه فعالیت و نقش‌آفرینی می‌کنند باید ضمن تجلیل، جایگاه و ارزش آنها پاس داشته شود.

بر اساس مصوبات این نشست، در این اجلاسیه برنامه‌های جمع‌خوانی قرآن کریم توسط بانوان- تجلیل از ۱۰ بانوی پیشکسوت استانی در حوزه مداحی و هیئت‌داری- اجرای گروه تئاتر- اجرای گروه سرود نمایشی «روایت اقتدار» -· تجلیل از ۴۰ نفر از خادمان حسینی - تجلیل از خانواده‌های شهدا- برپایی نمایشگاهی از فعالیت بانوان هیئت‌ها و مواکب فعال در تجمعات شبانه و برگزاری برنامه‌های گفتگومحور با حضور مادران شهدا، پیرغلامان و بانوان فعال در عرصه صنعت و ورزش اجرا خواهد شد





