مجموعه ۳۳ جلدی «اطلس عدالت آموزشی در آموزش‌وپرورش استان‌های کشور» با هدف تبیین ابعاد مختلف عدالت آموزشی، شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکار‌های کاربردی برای بهبود فرصت‌های یادگیری در مناطق مختلف کشور، از سوی انتشارات شورای عالی آموزش‌وپرورش منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عدالت آموزشی از محورهای اساسی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ است؛ موضوعی که در بخش‌های مختلف این سند، از بیانیه ارزش‌ها و اهداف کلان تا راهبردها، اهداف عملیاتی و راهکارهای اجرایی، مورد تأکید قرار گرفته است.

در همین راستا، هدف عملیاتی پنجم سند تحول بنیادین با عنوان «تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب، با توجه به تفاوت‌ها و ویژگی‌های دختران و پسران و مناطق مختلف»، به‌طور مشخص بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی تأکید دارد.

بر اساس رویکرد سند تحول بنیادین، تحقق عدالت آموزشی مستلزم رفع تبعیض‌های مادی و معنوی میان مناطق برخوردار و کم‌برخوردار، توزیع عادلانه منابع و امکانات و توجه به تفاوت‌ها، نیازها و ویژگی‌های فردی و جنسیتی دانش‌آموزان است؛ رویکردی که بر ضرورت فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای بهره‌مندی از آموزش باکیفیت در سراسر کشور تأکید دارد.

عدالت در آموزش‌وپرورش، فراتر از تأمین امکانات فیزیکی و توزیع منابع، به معنای فراهم آوردن فرصت‌هایی متناسب با توانایی‌ها، استعدادها و نیازهای هر دانش‌آموز برای رشد و شکوفایی است. تحقق این رویکرد، نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی و مشارکت خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی است.

در این چارچوب، مجموعه «اطلس عدالت آموزشی در آموزش‌وپرورش استان‌های کشور» با هدف ارائه تصویری جامع از وضعیت عدالت آموزشی در استان‌های مختلف، تبیین ظرفیت‌ها و چالش‌ها و کمک به شناسایی زمینه‌های بهبود، تدوین شده است. انتظار می‌رود این مجموعه با ارائه داده‌ها، تحلیل‌ها و راهکارهای نوآورانه و کاربردی، زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تصمیم‌گیری مؤثرتر را برای مدیران، سیاست‌گذاران، پژوهشگران و فعالان حوزه تعلیم و تربیت فراهم کند.

این مجموعه ۳۳ جلدی به سرپرستی علی زرافشان و با همکاری گروه نویسندگان شامل افسانه قاسمی، پژمان شیرزادی‌تبار، فریده گوجان سامانی و مهدی کمری، تدوین شده و در سال ۱۴۰۵ از سوی انتشارات شورای عالی آموزش‌وپرورش به چاپ و انتشار رسیده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلس عدالت آموزشی هر یک از استان‌های کشور، از طریق لینک اختصاصی همان استان اقدام کنند:

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان البرز

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان اردبیل

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان اذربایجان شرقی

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان اصفهان

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان ایلام

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان بوشهر

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان خراسان شمالی

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان خوزستان

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان زنجان

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان سمنان

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش شهر تهران

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان فارس

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان قزوین

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان قم

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان کردستان

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان کرمان

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان کرمانشاه

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان گیلان

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان گلستان

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان لرستان

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان مازندران

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان مرکزی

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان هرمزگان

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان همدان

اطلس عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان یزد