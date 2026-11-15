استاندار گیلان از تصویب ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل سد‌های پلرود، دیورش و شفارود با هدف تأمین آب اشامیدنی و کشاورزی استان در سفر معاون رئیس جمهور به استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس گفت: در سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به گیلان، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تسریع در ساخت ۳ سد راهبردی پلرود در شرق، دیورش در جنوب و شفارود در غرب استان تصویب شد که این مصوبه سبب شتاب‌بخشی به اجرای این طرح‌های مهم زیرساختی و کاهش بخشی از موانع مالی پیش روی آنها خواهد شد.

سه سد راهبردی؛ زیرساختی برای امنیت آبی گیلان

وی افزود: سد‌های پلرود، دیورش و شفارود از جمله طرح‌های مهم و اثرگذار در حوزه مدیریت منابع آب گیلان هستند که تکمیل آنها علاوه بر تقویت ظرفیت ذخیره‌سازی و تأمین پایدار آب آشامیدنی، نقش مهمی در تأمین نیاز‌های بخش کشاورزی، پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری استان در شرایط نوسانات منابع آبی خواهد داشت.

استاندار گیلان با بیان اینکه محدودیت منابع مالی در سال‌های گذشته موجب کندی تکمیل این سد‌ها شده است، گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد تکمیل این ۳ سد به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و از این منظر، اعتبار مصوب ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت را باید گامی مؤثر برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای پیشرفت بیشتر این طرح‌ها عنوان کرد.

تأکید رئیس‌جمهور بر تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام

هادی حق شناس با اشاره به پیگیری رئیس‌جمهور در خصوص مطالبات مطرح‌شده برای تکمیل سد‌های گیلان، افزود: طرح‌هایی که ۷۰ تا ۷۵ درصد پیشرفت ساخت دارند، باید برای تسریع در تکمیل این طرح‌ها، موانع اجرایی و نیاز‌های مالی آنها برطرف شود.

تکمیل طرح‌های بزرگ به تأمین منابع مالی پایدار نیاز دارد

استاندار گیلان با اشاره به اینکه تکمیل سد‌های پلرود و شفارود به منابع مالی مستمر نیاز دارد، گفت: افزایش هزینه‌های اجرایی و نیاز‌های مالی پیش‌بینی‌نشده، برآورد‌های اولیه این طرح‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به ضرورت بازنگری منابع مورد نیاز برای تکمیل آنها نیاز دارد.

هادی حق شناس، برنامه‌ریزی واقع‌بینانه، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بازنگری در ساز و کار تخصیص اعتبارات را از الزامات پیشبرد طرح‌های نیمه‌تمام دانست و بر ضرورت پیگیری مستمر برای رفع موانع مالی و اجرایی این طرح‌ها تأکید کرد.

تکمیل سدها؛ سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصادی و کشاورزی گیلان

وی اضافه کرد: مصوبه اخیر دولت در خصوص سه سد راهبردی گیلان می‌تواند نقطه اتکایی برای تسریع طرح‌هایی باشد که تکمیل آنها با امنیت آبی، پایداری تولید کشاورزی و کیفیت زندگی بخش قابل توجهی از جمعیت استان ارتباط مستقیم دارد.