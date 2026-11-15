رئیس آموزش و پرورش نور گفت: طرح لاله‌های روشن با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، از ابتدای سال تحصیلی تا ۲۲ اسفند در مدارس شهرستان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، یادواره شهدای دانش‌آموزی با محوریت شهید شاخص دانش‌آموزی احمد کیومرثی، به همت پایگاه بسیج شهید شیخ فضل‌الله نوری حوزه امام علی (ع) سپاه ناحیه نور، در هنرستان کاردانش عاشورا برگزار شد.

آیت دیوسالار رئیس آموزش و پرورش شهرستان نور در این مراسم با اشاره به اجرای طرح لاله‌های روشن گفت: این طرح با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، از ابتدای سال تحصیلی تا ۲۲ اسفند در مدارس شهرستان اجرا می‌شود.

وی افزود: سال گذشته در بیش از ۷۰ مدرسه شهرستان نور یادواره شهدا برگزار شد و امسال نیز تاکنون بیش از ۱۰ مدرسه میزبان این مراسم بوده‌اند.

دیوسالار با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری شهدا به نسل جوان، گفت: دانش‌آموزان با الگوگیری از شهدا می‌توانند در مسیر استقلال، سربلندی و پیشرفت کشور گام بردارند.

سرهنگ سید عیسی حسینی، جانشین فرمانده سپاه ناحیه نور نیز با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن و تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار و باور‌های نسل جوان گفت: دانش‌آموزان سرمایه‌های اصلی کشور و سازندگان آینده ایران اسلامی هستند و باید با شناخت نقشه‌های دشمن، در مسیر پیشرفت و سربلندی کشور حرکت کنند.

وی با اشاره به سه وظیفه اصلی دانش‌آموزان شامل تحصیل، تهذیب و ورزش، افزود: پیشرفت علمی، پایبندی به اخلاق و ارزش‌های دینی و تقویت توان جسمی، از مهم‌ترین مسئولیت‌های نسل جوان برای ساختن آینده کشور است.

جانشین فرمانده سپاه ناحیه نور همچنین با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و مدافعان کشور، بر هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن، حفظ وحدت و ادامه راه شهدا تأکید کرد.