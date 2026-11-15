مجلس شورای اسلامی مجازات همکاری و پذیرش تبلیغات کالا و خدمات برای شبکه‌ها و رسانه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان وابسته به کارگزاران بیگانه را تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی در حال برگزاری است، در جریان بررسی جزییات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با پیشنهاد الحاقی میثم ظهوریان نماینده مشهد برای الحاق به ماده ۱۲ این طرح موافقت کردند.

بر اساس این ماده.

هرگونه تعامل، همکاری، مشارکت و ارائه خدمات فنی، تبادل مالی و تجاری یا تولید و پذیرش تبلیغات کالا و خدمات برای شبکه‌ها و رسانه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان وابسته به کارگزار بیگانه در صورتی که مصداق مجازات شدیدتری نباشد، موجب شش ماه تا ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی و جزای نقدی درجه سه خواهد بود.

همچنین مواد ۱۳ و ۱۴ طرح مذکور نیز مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت.

بر اساس ماده ۱۳:

چنانچه شخصی به صورت عمدی اطلاعات خلاف واقع موثر در موضوع این قانون را در سامانه ثبت کند، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود. در صورتی که براساس اطلاعات خلاف واقع، مجوزی از سوی دستگاه‌ها و سایر مراجع مربوط در خصوص فعالیت‌های موضوع این قانون صادر شده باشد، مجوز صادره لغو و در صورت تحصیل هر گونه عایدی ناشی از این فعالیت به پرداخت جزای نقدی معادل پنج برابر میزان عایدی محکوم می‌شود.

بر اساس ماده ۱۴:

در صورتی که هر یک از جرائم موضوع این قانون در ارتباط با دولت‌های سطح یک ارتکاب یابد، مجازات مقرر به میزان ۲ درجه و در مورد دولت‌های سطح ۲، یک درجه تشدید می‌شود.