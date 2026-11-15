به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر آذربایجان‌غربی گفت: در عملیات اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر سلماس، ۳۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و یک نفر متهم در این رابطه دستگیر شد.

سرهنگ حسن درستی از کشف ۳۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهرستان سلماس خبر داد و اظهار کرد: در ادامه اقدامات هدفمند پلیس برای شناسایی و برخورد با عوامل قاچاق مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان با انجام رصد‌های اطلاعاتی و پیگیری‌های تخصصی و با پشتیبانی اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، موفق به شناسایی محل فعالیت قاچاقچیان و کشف این محموله شدند.

وی با تشریح جزئیات این عملیات افزود: در جریان اقدام عملیاتی مأموران، یک نفر متهم که در ارتباط با پرونده فعالیت داشت، دستگیر و یک دستگاه خودرو نیز که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گرفت، توقیف شد. بررسی ابعاد مختلف پرونده و شناسایی سایر افراد احتمالی مرتبط با این محموله در دستور کار پلیس قرار دارد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر نیازمند اقدامات مستمر اطلاعاتی و عملیاتی است، تصریح کرد: مبارزه با این پدیده و جلوگیری از ورود مواد مخدر به چرخه مصرف، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفاظت از سلامت خانواده‌ها دارد و پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، برخورد با عوامل تهیه، حمل و توزیع مواد مخدر را با جدیت دنبال می‌کند.

درستی همچنین با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در شناسایی فعالیت‌های مجرمانه خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی شهروندان با پلیس می‌تواند در شناسایی به‌موقع قاچاقچیان و پیشگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی تأثیرگذار باشد؛ از این‌رو مردم می‌توانند هرگونه اطلاعات و گزارش درباره فعالیت افراد مشکوک در حوزه قاچاق و توزیع مواد‌مخدر را از طریق شماره‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس اطلاع دهند.

وی در پایان تأکید کرد: مقابله با موادمخدر تنها به اقدامات انتظامی محدود نمی‌شود و افزایش آگاهی عمومی، تقویت فرهنگ پیشگیری و همکاری خانواده‌ها و نهاد‌های اجتماعی نیز از عوامل مؤثر در کاهش گرایش به اعتیاد و ارتقای امنیت و سلامت جامعه به شمار می‌رود.