رئیس کل دادگستری گلستان، دادستان مرکز استان و دیگر مسئولان قضایی استان امشب با حضور در میز خدمت قضایی، پاسخگوی مردم بودند.

تسهیل دسترسی مردم به عدالت پاسخگویی مسئولان قضایی در میز خدمت قضایی به مردم

تسهیل دسترسی مردم به عدالت پاسخگویی مسئولان قضایی در میز خدمت قضایی به مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمود اسپانلو در حاشیه برپایی میز خدمت قضایی در اجتماع مردمی گرگان گفت: تسهیل دسترسی مردم به مسئولان قضایی و رسیدگی به مشکلات آنان از وظایف دستگاه قضایی است و حضور در اجتماعات مردمی فرصتی فراهم می‌کند تا مردم بدون واسطه مسائل خود را مطرح کنند.

وی با اشاره به حضور بیش از ۲۵۶ روزه مردم در میدان افزود: ارائه این خدمات کمترین وظیفه مسئولان در قبال مردمی است که در صحنه حضور دارند.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با بیان اینکه میز خدمت قضایی برای گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قضایی مردم راه‌اندازی شده است، گفت: تلاش می‌کنیم مسائل مراجعه‌کنندگان در همان محل بررسی و در صورت امکان حل‌وفصل شود و اگر رسیدگی به موضوع نیازمند بررسی بیشتر باشد، برای ملاقات و پیگیری در فرصت مناسب‌تر به آنان وقت داده می‌شود.

اسپانلو درباره موضوعات مطرح‌شده در این دیدار‌ها نیز گفت: مشکلات اداری با دستگاه‌های اجرایی، مسائل حقوق عامه، مشکلات واحد‌های تولیدی و پرونده‌های قضایی از جمله درخواست‌های مطرح‌شده از سوی مردم بود.