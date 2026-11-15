به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، فرماندار پیرانشهر گفت: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح احداث واحد‌های تصفیه آب و سامانه اولترافیلتراسیون در روستای بندره به یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال می‌رسد.

لقمان خسروپور بر تسریع اجرای طرح‌های آبرسانی پیرانشهر تاکید کرد و افزود: مرحله نخست این طرح شامل احداث واحد‌های تصفیه آب و سامانه اولترافیلتراسیون با ظرفیت ۲۰۰ لیتر بر ثانیه است که برای اجرای آن ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است.

وی ادامه داد: این طرح برای ارتقای کیفیت و پایداری آب شرب و تصفیه آب انتقالی از سد سیلوه برای تأمین آب شهر پیرانشهر و روستا‌های اطراف در حال اجراست.

خسروپور همچنین تأمین آب شرب سالم و پایدار را از مطالبات مهم شهروندان پیرانشهری دانست و بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌ها، رفع موانع احتمالی و تقویت زیرساخت‌های تأمین آب شرب تأکید کرد.

فرماندار پیرانشهر گفت: اجرای طرح‌های آبرسانی نقش مؤثری در بهبود کیفیت آب و افزایش پایداری شبکه آبرسانی این شهرستان دارد.