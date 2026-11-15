رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم، گفت:طی یک عملیات مشترک و هماهنگ میان یگان محیط زیست و نیروی انتظامی شهر گیلوان، سه شکارچی متخلف به اتهام شکار غیرمجاز پرنده «کبک» دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مصطفی محمدی گفت: در جریان این عملیات، سه قبضه سلاح گرم (شامل یک قبضه تک‌لول، یک قبضه دولول روی‌هم و یک قبضه تک‌لول غیرمجاز) به همراه ۳۹ فشنگ ساچمه و ۷ قطعه لاشه کبک کشف و ضبط گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم با قدردانی از همکاری بی‌دریغ نیروی انتظامی شهر گیلوان در این عملیات، اظهار داشت: پرونده متخلفان جهت پیگیری قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.

وی از مردم خواست هرگونه تخلف را به شماره ۱۵۴۰ گزارش دهند.