به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیدشمس‌اله موسوی اظهار داشت: صبح امروز در پی اعلام وقوع قتل یک جوان ۲۴ ساله در شهرستان اندیمشک، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و بررسی سرنخ‌های به‌دست‌آمده، هویت عامل قتل را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی عملیاتی ضربتی کمتر از ۱۲ ساعت او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با اشاره به اعتراف متهم به ارتکاب قتل، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سرهنگ موسوی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی، با مخلان نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش شهروندان خدشه‌دار شود.