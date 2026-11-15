

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از تایمز هایر اجوکیشن، دانشگاه ویرجینیا کامنولث اعلام کرده است که هرگز عضویت در هیئت تحریریه این مجلات را نپذیرفته و پیش از مشاهده نام خود در وب‌سایت آن‌ها، از وجود چنین نشریاتی اطلاعی نداشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هر سه مجله، فردی به نام «دنیش براون» را به‌عنوان سردبیر معرفی کرده‌اند و شماره تماس واتس‌اپ آن‌ها نیز دارای پیش‌شماره ایالات متحده است.

با این حال، این نشریات تا زمان انتشار گزارش به درخواست رسانه تایمز هایر اجوکیشن برای ارائه توضیحات پاسخی نداده‌اند.

در این گزارش از اصطلاح «AI Slop» برای توصیف محتوای بی‌کیفیت و سطحی تولیدشده با هوش مصنوعی استفاده شده است؛ محتوایی که بدون نظارت و ارزیابی دقیق انسانی منتشر می‌شود.

این مطالب ممکن است در ظاهر ساختاری شبیه مقالات علمی داشته باشند، اما فاقد انسجام، استدلال معتبر و یافته‌های پژوهشی قابل اتکا هستند.

گسترش چنین نشریاتی، نگرانی‌ها درباره سوءاستفاده از هوش مصنوعی و خدشه‌دار شدن اعتبار انتشارات علمی را افزایش داده است.