به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرضا در نشست محله‌محور محله شهید چاوشی گفت: این طرح با هدف محله‌محور کردن خدمات، شناسایی ظرفیت‌های محلی و رفع مشکلات محله‌ها اجرا می‌شود و نشست‌های آن به‌صورت مستمر در محله‌ها مختلف برگزار می‌شود.

فریبرز امیری با تشریح اهداف و برنامه‌های طرح شهید سلامی، بر مشارکت حداکثری مردم و نهاد‌های محلی تأکید کرد و افزود: اجرای موفق این طرح به همراهی و همدلی دستگاه‌ها و ساکنان محله‌ها نیاز دارد.

وی با اشاره به نقش مردم در تصمیم‌گیری‌های محلی گفت: طرح‌هایی که با مشارکت مستقیم مردم و بر اساس نیاز‌های واقعی محله‌ها اجرا می‌شوند، از موفقیت بیشتری برخوردارند و این طرح فرصتی برای تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی فراهم می‌کند.