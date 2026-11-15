سالار آقاپور، ملی‌پوش فوتسال ایران، کاپ جایزه مرد سال فوتسال آسیا را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، در مراسمی که با حضور جمعی از مسئولان آستان قدس رضوی و فعالان فوتبال استان خراسان رضوی برگزار شد، سالار آقاپور با اهدای کاپ مرد سال فوتسال آسیا، نشان و مدال افتخار همه خادم‌الرضاییم را دریافت کرد.

آقاپور این جایزه را در جریان مراسم جوایز سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC Awards ۲۰۲۵) که در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار شد، به عنوان بهترین بازیکن فوتسال قاره دریافت کرده بود.

این اقدام با هدف جمع‌آوری آثار و یادگار‌های ارزشمند ورزشی و فرهنگی برای نمایش در موزه آستان قدس رضوی صورت گرفت.