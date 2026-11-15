فرماندار میبد با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های علمی و فناورانه این شهرستان، از پیگیری واگذاری زمین برای استقرار شرکت‌های تخصصی و دانش‌بنیان خبر داد و ایجاد شهرک علم و فناوری اقبال را گامی در مسیر تبدیل ظرفیت‌های علمی به ثروت و اشتغال دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست بررسی و تعیین تکلیف ایجاد شهرک علم و فناوری شهرستان میبد با حضور سیدمهدی طباطبایی فرماندار میبد، مسئولان پارک علم و فناوری استان یزد، رئیس دانشگاه میبد، رئیس مرکز رشد و جمعی از مسئولان و اعضای مرتبط برگزار شد.

سیدمهدی طباطبایی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و فناورانه شهرستان گفت: با توجه به پیش‌بینی و اختصاص ۱۰ هکتار زمین برای احداث شهرک علم و فناوری و وجود شرکت‌های تخصصی و دانش‌بنیان در میبد، پیگیری‌های لازم برای واگذاری زمین به این مجموعه‌ها در حال انجام است.

وی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را از الزامات توسعه فعالیت‌های فناورانه و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهی شهرستان دانست و افزود: ایجاد این مجموعه می‌تواند زمینه تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از نخبگان و فراهم شدن فرصت‌های جدید اشتغال را در میبد فراهم کند.

فرماندار میبد همچنین بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های علمی و پژوهشی به فرصت‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: باید با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیر تبدیل دانش و فناوری به ثروت و اشتغال در شهرستان هموار شود.

در این نشست مقرر شد با حمایت و مشارکت پارک علم و فناوری استان یزد و دانشگاه میبد، زمینه تأسیس شهرک علم و فناوری اقبال فراهم شود.