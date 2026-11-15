ستاد حقوق بشر در بیانیه‌ای، سکوت و انفعال مجامع بین‌المللی حقوق بشری در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد و اعلام کرد: زمان پایان دادن به مصونیت از مجازات و تبدیل شعارهای حقوق بشری به اقدام عملی فرا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: آنچه امروز در غزه جریان دارد، از حیث ابعاد کشتار، تخریب گسترده، محاصره و تداوم رنج غیرنظامیان، از فجایع انسانی کم‌سابقه در تاریخ معاصر است؛ فاجعه‌ای که در بستر حمایت‌های سیاسی و نظامی آمریکا از رژیم صهیونیستی و همراهی یا سکوت برخی دولت‌های غربی، با چالش جدّی در زمینه پاسخگویی بین‌المللی مواجه شده است.

بیش از سه سال از آغاز حملات نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ می‌گذرد؛ با این حال، آتش‌بس نیز نتوانسته است به کشتار و رنج مردم فلسطین پایان دهد. بر اساس آخرین گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع فلسطینی در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶، شمار شهدای این جنگ به بیش از ۷۴ هزار نفر و شمار مجروحان به بیش از ۱۷۵ هزار نفر رسیده است. در میان قربانیان، هزاران کودک، بیش از هزار و ۷۰۰ نفر از کادر درمان و صد‌ها خبرنگار و فعال رسانه‌ای قرار دارند. همچنین هزاران نفر همچنان زیر آوار مفقود هستند و امکان دسترسی به بسیاری از آنان فراهم نشده است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران یادآور می‌شود که اقدامات گزارش‌شده در غزه با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک میان غیرنظامیان و اهداف نظامی، اصل تناسب و اصل اتخاذ تدابیر احتیاطی در حملات مغایرت جدّی دارد. بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، جمعیت غیرنظامی باید در برابر آثار مخاصمات مسلحانه مورد حمایت قرار گیرد و مجازات جمعی و اقدامات تلافی‌جویانه علیه اشخاص تحت حمایت ممنوع است. همچنین مواد ۴۸، ۵۱ و ۵۷ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو، بر حمایت از غیرنظامیان، ممنوعیت حملات مستقیم علیه آنان و لزوم اتخاذ تدابیر احتیاطی تأکید دارند.

افزون بر این، اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، کشتار عمدی غیرنظامیان، گرسنگی‌دادن به غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگی و برخی اشکال حمله به جمعیت و اموال غیرنظامی را در صورت تحقق عناصر قانونی، از مصادیق جنایات جنگی و سایر جنایات بین‌المللی می‌شناسد. صدور قرار‌های بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، در ارتباط با اتهامات جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، همچنین نشان‌دهنده ورود جدّی سازوکار‌های قضایی بین‌المللی به موضوع مسئولیت کیفری مقامات مرتبط با این وضعیت است.

از سوی دیگر، دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل، با صدور دستورات اقدامات موقت در ژانویه، مارس و مه ۲۰۲۴، بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای پیشگیری از اعمال مشمول کنوانسیون منع نسل‌کشی، تضمین دسترسی کمک‌های بشردوستانه و حفظ ادله مرتبط با اتهامات مطروحه تأکید کرده است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید این جنایات، از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سایر سازوکار‌های ذی‌ربط بین‌المللی می‌خواهد از مواضع اعلامی و محکومیت‌های صرفاً لفظی فراتر رفته و با اتخاذ اقدامات فوری و مؤثر، برای توقف حملات نظامی، رفع کامل محاصره غزه، تضمین ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، حمایت از غیرنظامیان و تأمین امنیت کادر‌های درمانی و خبرنگاران اقدام کنند. همچنین ضروری است تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره تمامی جنایات و نقض‌های حقوق بشری صورت گرفته و زمینه پاسخگویی کیفری عاملان، آمران و تسهیل‌کنندگان این جنایات در مراجع قضایی صالح بین‌المللی فراهم شود.

این ستاد همچنین از دولت‌هایی که با تأمین تسلیحات، پشتیبانی نظامی و حمایت‌های سیاسی، امکان تداوم این وضعیت را فراهم می‌کنند، می‌خواهد به مسئولیت‌های بین‌المللی خود پایبند باشند و از هرگونه همکاری و مساعدتی که می‌تواند به تداوم نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل منجر شود، خودداری کنند.

در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که سکوت در برابر جنایت، بی‌طرفی نیست و حمایت از حقوق بشر نمی‌تواند تابع ملاحظات سیاسی، منافع قدرت‌های بزرگ و معیار‌های دوگانه باشد. تاریخ، نه‌تنها عاملان جنایات، بلکه سکوت و بی‌عملی کسانی را نیز که در برابر رنج و کشتار انسان‌های بی‌گناه چشم فروبستند، به قضاوت خواهد نشست.

غزه صرفاً یک جغرافیا نیست؛ غزه آزمون وجدان بشریت و اعتبار نظام بین‌المللی حقوق بشر است. زمان پایان دادن به مصونیت از مجازات و تبدیل شعار‌های حقوق بشری به اقدام عملی فرا رسیده است.