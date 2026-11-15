به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ سید علی‌اکبر سیدی گفت: این پرواز امروز از تهران ساعت ۱۳:۰۰ انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۴:۳۰ در فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند به زمین بنشیند.

وی افزود: پرواز برگشت نیز ساعت ۱۵:۳۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.

سیدی گفت: برقراری این پرواز فوق‌العاده در راستای افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و تسهیل سفر‌های هوایی در مسیر تهران–بیرجند انجام شده است.