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مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی از برقراری پرواز فوقالعاده هواپیمایی مهر در مسیر تهران–بیرجند و بالعکس برای امروز یکشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ سید علیاکبر سیدی گفت: این پرواز امروز از تهران ساعت ۱۳:۰۰ انجام میشود و پیشبینی میشود ساعت ۱۴:۳۰ در فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند به زمین بنشیند.
وی افزود: پرواز برگشت نیز ساعت ۱۵:۳۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.
سیدی گفت: برقراری این پرواز فوقالعاده در راستای افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران و تسهیل سفرهای هوایی در مسیر تهران–بیرجند انجام شده است.