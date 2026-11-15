معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: نقش بانوان در واقعه عاشورا نقشی برجسته و ماندگار است از این رواجلاسیه ویژه بانوان دربیست و سومین اجلاسیه پیرغلامان حسینی در ارومیه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رسول مقابلی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، در سومین جلسه هماهنگی اجلاسیه بین‌المللی بانوان پیرغلام حسینی گفت: پیش‌نشست‌های این رویداد در شهرستان‌های استان برگزار شده و یکی از برنامه‌هایی که با دبیران اجرایی در دستور کار قرار گرفت، برگزاری یک اجلاسیه ویژه بانوان است.

او با تأکید بر اینکه این رویداد یک کار فرهنگی و آیینی است، افزود: نقش بانوان در واقعه عاشورا نقشی برجسته و ماندگار است و هدف آن است که این نقش دیده و به موضوعات امروز تعمیم داده شود؛ از این رو بازآفرینی و ترویج این آموزه‌ها اهمیت فراوان دارد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، انتقال مفاهیم عاشورا به نسل جوان، نوجوان و خانواده را از مهم‌ترین کارکرد‌های این نقش دانست و گفت: بانوان در انتقال پیام عاشورا به کودکان و نوجوانان و اعضای خانواده سهم بسزایی داشته‌اند و امروز که خانواده‌ها در تجمعات شبانه در محلات و میادین حضور می‌یابند، این نقش بیش از پیش نمایان است.

مقابلی با اشاره به ضرورت همراه‌کردن تشکل‌های مذهبی تصریح کرد: برنامه‌ها و مراسمی که در هیئت‌های مذهبی برای پاسداشت اربعین و محرم برگزار می‌شود باید همه در آن احساس نقش کنند تا اقدامات مردمی و ماندگار شود و برنامه‌ها و هزینه‌های سازمانی نیز در کنار پای‌کار آوردن تشکل‌ها معنا پیدا می‌کند.

او با اشاره به اینکه این هفته، هفته حسینی در سراسر استان است، بر هم‌افزایی دستگاه‌ها برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد تأکید کرد.