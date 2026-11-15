سومین مرحله اردوی شنا توان یابان ذهنی برای حضور در بازی‌های آسیا اقیانوسیه، در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سومین مرحله اردوی شنا توان یابان ذهنی برای حضور در بازی‌های آسیا اقیانوسیه ویرتوس ۲۰۲۶ - تایلند، از ۲۵ آبان تا ۴ آذر در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان برگزار می‌شود.

محمدرضا جوادزاده (تهران)، محمد کرامتی، دانیال برجی، پرهام خشخو، رهام عالمی (خراسان رضوی)، شاهو محمدی (آذربایجان غربی)، رضا فتاحی (مازندران)، مهیار قلی نامی (آذربایجان شرقی) ملی پوشانی هستند که در این اردو زیر نظر حمید حسنی سعدی و ایمان یحیی‌زاده مربیان تیم ملی به تمرین می‌پردازند.

سلمان هاشمی و علی نامی به عنوان همراه در این اردو حضور دارند. نصرت اله انصاری سرپرستی این اردو را برعهده دارد.