به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی در نشست خبری هفتگی وزارت امور خارجه با اصحاب رسانه گفت:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و احترام دارم خدمت خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران محترم و همچنین مردم شریف ایران که از طریق شبکه یک، جلسه امروز سخنگویی را می‌بینند و می‌شنوند.

به‌ویژه به دانشجویان عزیزی که این هفته از دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و دانشگاه تهران مهمان ما هستند، خیرمقدم عرض می‌کنم.

در روز‌های اخیر، ایران شاهد برگزاری مراسم تشییع و بزرگداشت جمعی از شهدای گمنام بود. آشنایان آسمان و غریبان خاک. مراسم تشییع شهدای گمنام جنگ تحمیلی، صرفاً تجدید خاطره دوران دفاع مقدس نیست، بلکه برای ما ایرانیان یادآور حقیقتی عمیق درباره هویت، تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم است. به روان همه شهدای ایران، به‌ویژه شهدای گمنام دفاع مقدس، درود می‌فرستیم و در برابر عظمت فداکاری آنها سر تعظیم فرود می‌آوریم.

یکی از موضوعاتی که واقعاً نمی‌توان از آن گذشت، تحولاتی است که در فلسطین اشغالی، به‌ویژه غزه، در حال وقوع است. در واقع، رژیم صهیونیستی در پیشبرد کارزار نسل‌کشی فلسطینیان، از زمستان نیز کمک می‌گیرد. وضعیت بسیار فاجعه‌بار انسانی در غزه، وجدان هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. طی این دو سه هفته، تعداد زیادی از فلسطینیان، به‌ویژه کودکان و زنان، به دلیل سیلاب، باران و سرما به شهادت رسیدند و همچنان در سراسر غزه، مردم فلسطین با انواع و اقسام جنایات رژیم صهیونیستی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در کرانه باختری نیز وضعیت بسیار بهتر نیست. در آنجا هم حمله به فلسطینیان و منازل آنها، انفجار منازل فلسطینیان، بازداشت‌های گسترده و شکنجه در زندان‌ها ادامه دارد و هم مردم فلسطین در الخلیل و کرانه باختری با انواع و اقسام حملات و تحریکات از سوی شهرک‌نشینان مواجه هستند.

بیان مظلومیت فلسطین، در واقع فریاد زدن برای انسانیت است. هم کشور‌های اسلامی وظیفه و رسالت دارند که برای اقدام عملی تلاش کنند و هم کل جامعه بین‌المللی؛ زیرا موضوع فلسطین، موضوعی عربی، منطقه‌ای یا اسلامی نیست، بلکه مسئله فلسطین، مسئله انسان معاصر است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در حوزه انتشار گزارش‌ها مشکل ساختاری دارد

بقائی در ادامه گفت: در رابطه با نحوه انتشار گزارش اولین بار نیست که گزارش محرمانه سر از یک رسانه در میاورد که باید اصلاح شود. آژانس دچار سوگیری مدیرکل و فشار‌های آمریکا بر روند گزارش دهی یک سویه ادامه می دهد. مسئولیت آژانس از بین نمی رود. بهانه سازی برای تشکیل فضاسازی علیه ایران برای آمریکا سودی نداشته، چون دو عضو ثابت شورای امنیت با این روند مخالفند. آژانس مجبور شده اعتراف کند در این گزارش که حمله به تاسیسات ایران وضع همکاری با ایران را مختل کرد. به اعتقاد ما آژانس باید به صراحت لکنت را کنار بگذارد؛ و باید تاکید شود که وضع کنونی امروز به دلیل حمله آمریکا و اسراییل بوده است.

کماکان عضو ان پی تی هستیم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه افزود: موضوع خروج از ان پی تی جای دیگری تصمیم گیری می شود و ما تا وقتی در این معاهده حضور داریم به تعهدهایمان پایبندیم.

کشورهای خلیج فارس به زخم های کهنه نیشتر نزنند

بقائی همچنین تاکید کرد: مدیرکل شورای همکاری و کشور‌های خلیج فارس مراقب باشند که به زخم‌های کهنه نیشتر نزنند. چون باید بدانند که حمایت‌های کشور‌های منطقه از رژیم صدام در جنگ ایران از حافظه ملت ایران پاک نمی شود. در حالی که اون‌ها فعالانه در تجاوز به ایران همکاری داشتند. چگونه در این شرایط حرف از غرامت گیری از ایران می کنند؟!

آمریکا اعتراف کرد کشورهای منطقه شریک جنایات علیه ایران بودند

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: آمریکا صراحتا اعلام کردند که کشور‌های منطقه فعالانه به ما کمک کردند در تجاوز به ایران و آن‌ها نمی توانند این موضوع را کتمان کنند. آن‌ها شریک جنایات ارتکابی در ایران هستند و امروز ما مطالبه غرامت داریم و همه مدارک مستند سازی شده است.

اقدامات ایران علیه کشورهای منطقه دفاعی و از مبدا حملات بوده است

بقائی همچنین خاطرنشان کرد همزمان تاکید می کنیم هیچ اقدامی علیه حاکمیت کشور‌های همسایه از سوی ایران رخ نداده و مطلقا یک اقدام دفاعی بوده و مبدا حملات به ایران از سوی آمریکا مورد اصابت قرار گرفته است.

آمریکا دیپلماسی را از معنا تهی کرده است

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه گفت: آمریکا دیپلماسی را از معنا تهی کرده است. دیپلماسی ابزاری برای جلوگیری از تنش است. آمریکا در دو نوبت در کمتر از ۹ ماه برای شبیخون زدن علیه ایران اسفاده شد. دنیا با سوءظن به ادعای آمریکا در دیپلماسی مینگرد و ایران در هر روند دیپلماتیک موظف است که هر اقدامی را با احتیاط، مد نظر قرار دهد.

آنچه در منطقه رخ داده نتیجه تعرض امریکا و رژیم صهیونیستی است

بقائی در ادامه افزود: سه قدرت جهانی اگر بخواهند درباره یک قدرت جهانی دیگر (ایران) صحبت کنند موضوع عجیبی نیست. ما در تماس دائم با شرکای راهبردی خودمان یعنی روسیه و چین هستیم. آن‌ها می دانند آنچه در منطقه رخ داده نتیجه تعرض امریکا و رژیم صهیونیستی است.

آمریکا هیچ باوری به شعارهای حقوق بشری خود ندارد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد: آمریکا هیچ باوری به شعارهایش درباره حقوق بشر ندارد. وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی اعلام کرد: به کسی که شمشیر در دست دارد صحبت از قانون نکنید. یعنی آن‌ها هیچ ارزشی برای حقوق بین الملل قائل نیست. آمریکا وضع خودش را از هنجار‌های بین المللی جدا کرده است. بخشی از این رویکرد را در قبال رویکرد آمریکا در قبال دیوان بین المللی کیفری می بینیم.

ارتباط ما با همسایگان‌ها جریان است

بقائی در ادامه تصریح کرد: ارتباط ما با همسایگان‌ها جریان است. همه موضوعات در چارچوب تنگ میانجی گری نباید دید.

سیاست اعلامی آمریکا کوتاه آمدن ایران از حقوق هسته ای است

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: سیاست اعلامی امریکا همواره این بوده که ایران از حق خودش در حقوق هسته‌ای کوتاه بیاید، اما ابران تحت هیچ شرایط از این حق نمی گذرد.