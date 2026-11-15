چین با آزمایش موفق یک پهپاد خورشیدی جدید با قابلیت پرواز تا ۳۰ ساعت، گام تازه‌ای در توسعه پرنده‌های بدون سرنشین با مداومت پروازی بالا برداشته است؛ پرنده‌ای که با اتکا به انرژی خورشیدی و بدون نیاز به باند پرواز، قابلیت استفاده در مأموریت‌های پایش محیط‌زیست، نقشه‌برداری و بررسی زیرساخت‌ها را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این پهپاد که «لایت کاوالری» نام دارد، توسط موسسه یازدهم پژوهشی شرکت علوم و فناوری هوافضای چین توسعه یافته و می‌تواند با استفاده کامل از انرژی خورشیدی، تا ۳۰ ساعت در آسمان پرواز کند.

در این پرواز، سامانه‌های کنترل، تجهیزات الکترونیکی، ذخیره انرژی و همچنین پایداری و نحوه هدایت پهپاد آزمایش شد.

این پهپاد ۳.۲ متر طول و ۷.۹ متر دهانه بال دارد، وزن برخاست آن به حدود ۴۵ کیلوگرم می‌رسد و می‌تواند بیش از ۵ کیلوگرم تجهیزات حمل کند.

محموله آن نیز متناسب با مأموریت قابل تغییر است و می‌تواند به تجهیزات تصویربرداری و مشاهده، ابزار‌های ارتباطی یا سامانه‌های شناسایی مجهز شود. این ویژگی امکان استفاده از آن را برای ماموریت‌هایی مانند نقشه‌برداری زمین، پایش محیط‌زیست و بررسی زیرساخت‌ها فراهم می‌کند.

یکی از ویژگی‌های مهم این پهپاد، امکان برخاست از روی یک پرتابگر نصب‌شده روی خودرو و بدون نیاز به باند پرواز است؛ فرایندی که آماده‌سازی آن حدود ۲۰ دقیقه زمان می‌برد.

به همین دلیل، می‌توان از آن در مناطق کوهستانی، سواحل دورافتاده و مناطق فاقد فرودگاه برای ارزیابی خسارات بلایای طبیعی، پایش منابع آب و بررسی بنادر استفاده کرد. توسعه پهپاد‌های خورشیدی کوچک‌تر با چالش‌هایی مانند محدودیت سطح نصب پنل‌های خورشیدی و وزن تجهیزات روبه‌رو است، اما پیشرفت در مواد سازنده، موتور‌ها و ذخیره‌سازی انرژی می‌تواند به افزایش مداومت پروازی و کاهش انتشار کربن در این پرنده‌ها کمک کند.