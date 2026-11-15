به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان، محمد قویدل رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارس‌آباد اظهار کرد: این پرندگان با همکاری یگان حفاظت محیط زیست و پلیس امنیت اقتصادی از صیادان متخلف کشف و ضبط شدند.

وی افزود: پس از اطمینان از سلامت، پرندگان در زیستگاه اصلی خود رهاسازی شدند.

قویدل همچنین تاکید کرد که طبق قانون، شکار غیرقانونی جرم محسوب شده و متخلفان با مجازات‌های حبس یا جریمه نقدی مواجه خواهند شد.