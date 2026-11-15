به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده جوی نسبتاً پایدار تا روز چهارشنبه بر روی استان می‌باشد، بنابراین پدیده غالب در این ایام وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق ساحلی و کوهستانی و غبار صبحگاهی در شهر‌های صنعتی خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین تا اواخر روز دوشنبه سرعت وزش باد‌ها در ساعات بعد از ظهر در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان بصورت متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود. تا روز چهارشنبه روند افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس تا روز سه شنبه مواج است.

در شبانه روز گذشته صفی آباد دزفول با دمای ۲۶.۶ و ایذه با دمای ۶.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز (فرودگاه) ۲۶ و ۱۲.۴ درجه سانتیگراد ثبت شده است.